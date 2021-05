Prequali Internazionali d’Italia 2021 | programma | orari e ordine di gioco di martedì 4 maggio

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il, glie l’didelle pre-qualificazioni agliBNLdella giornata di. Ad aprire le danze sul campo 6 saranno Gian Marco Moroni e Francesco Passato, a seguire sarà la volta della sfida tra Andrea Pellegrino e Matteo Gigante; alle 15 spazio a Flavio Cobolli e Francesco Forti, mentre sul campo 10 saranno impegnati Luca Nardi e Raul Brancaccio. CAMPO 6 Dalle 11:00 – Moroni vs Passaro Non prima delle 12:30 – Pellegrino vs Gigante Alle 15:00 – Cobolli vs Forti CAMPO 10 Dalle 11:00 – Nardi vs Brancaccio SportFace.