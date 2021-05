Pfizer agli under 16 ed efficacia su varianti: le news sul vaccino (Di lunedì 3 maggio 2021) Ipotesi vaccino Pfizer agli under 16 (e fino ai 12 anni) al vaglio dell’Ema, che scioglierà la riserva a giugno, e ancora uno studio sulla protezione dalle varianti covid con una sola dose del prodotto. Queste le news di oggi sul vaccino, dopo che in Italia sono state consegnate il 27 aprile scorso altre 2,2 milioni di dosi permettendo alle Regioni/Province autonome di consolidare il trend in crescita delle somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale nazionale. L’Agenzia europea del farmaco Ema ha quindi avviato oggi la valutazione della richiesta di estensione dell’uso di Comirnaty (questo il nome del vaccino anti-Covid di Pfizer e BioNTech), negli adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni. L’Ema informa ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) Ipotesi16 (e fino ai 12 anni) al vo dell’Ema, che scioglierà la riserva a giugno, e ancora uno studio sulla protezione dallecovid con una sola dose del prodotto. Queste ledi oggi sul, dopo che in Italia sono state consegnate il 27 aprile scorso altre 2,2 milioni di dosi permettendo alle Regioni/Province autonome di consolidare il trend in crescita delle somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale nazionale. L’Agenzia europea del farmaco Ema ha quindi avviato oggi la valutazione della richiesta di estensione dell’uso di Comirnaty (questo il nome delanti-Covid die BioNTech), negli adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni. L’Ema informa ...

