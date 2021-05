Osimhen chiarisce le sue condizioni | “Sto bene | non vedo l’ora che arrivi la prossima partita”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Victorieri è dovuto uscire dal campo durante lacontro il Cagliari per un taglio alla testa dopo un contrasto di gioco. Fatale lo scontro con il difensore rossoblù Ceppitelli. Al posto dial 76?, è entrato Dries Mertens. Ma l’attaccante nigeriano del Napoli ha chiarito le suecon un messaggio sui social: “Grazie per avermi pensato. Stoe nonchela, daremo tutto fino alla fine”. grazie per avermi controllato, stoe già nonchela… daremo tutto fino alla fine.https://t.co/hcLnU4hW7G — victor ...

