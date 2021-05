Omicidio Vannini: oggi la sentenza della Cassazione (Di lunedì 3 maggio 2021) È già la seconda volta che la Cassazione è chiamata a pronunciarsi sul caso di Marco Vannini, il ventenne che la notte tra il 17 ed il 18 maggio 2015 venne ucciso da un colpo di pistola nella casa di Martina Ciontoli. La prima volta, i giudici hanno annullato la prima sentenza d’appello, sostenendo che non poteva trattarsi di Omicidio colposo. La chiave di volta è il colpo di pistola partito dalla pistola di Antonio Ciontoli, che raggiunse Marco mentre era nella vasca da bagno. Per la Cassazione si trattò di Omicidio volontario, con dolo eventuale. Per questo motivo Antonio Ciontoli era stato condannato a 14 anni di reclusione, mentre 9 anni sono stati inflitti a Maria Pezzillo e ai figli Federico e Martina per concorso in Omicidio. Grande attesa attorno a questa ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 3 maggio 2021) È già la seconda volta che laè chiamata a pronunciarsi sul caso di Marco, il ventenne che la notte tra il 17 ed il 18 maggio 2015 venne ucciso da un colpo di pistola nella casa di Martina Ciontoli. La prima volta, i giudici hanno annullato la primad’appello, sostenendo che non poteva trattarsi dicolposo. La chiave di volta è il colpo di pistola partito dalla pistola di Antonio Ciontoli, che raggiunse Marco mentre era nella vasca da bagno. Per lasi trattò divolontario, con dolo eventuale. Per questo motivo Antonio Ciontoli era stato condannato a 14 anni di reclusione, mentre 9 anni sono stati inflitti a Maria Pezzillo e ai figli Federico e Martina per concorso in. Grande attesa attorno a questa ...

