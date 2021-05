Omicidio Vannini, la Cassazione conferma le condanne per la famiglia Ciontoli (Di lunedì 3 maggio 2021) La Cassazione ha confermato le condanne dell’Appello bis per la famiglia Ciontoli per l’Omicidio di Marco Vannini, ucciso nella notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015. Sei anni dopo arriva quindi la parola fine: 14 anni per Antonio Ciontoli (per Omicidio volontario con dolo eventuale); 9 anni e 4 mesi per i due figli di Ciontoli, Martina e Federico e la moglie Maria Pezzillo per concorso in Omicidio volontario anomalo. “I Ciontoli hanno sempre mentito, continuano a mentire e non si vogliono prendere le loro responsabilità”, avevano detto questa mattina Marina Conte e Valerio Vannini, i genitori di Marco Vannini parlando fuori dalla ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Lahato ledell’Appello bis per laper l’di Marco, ucciso nella notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015. Sei anni dopo arriva quindi la parola fine: 14 anni per Antonio(pervolontario con dolo eventuale); 9 anni e 4 mesi per i due figli di, Martina e Federico e la moglie Maria Pezzillo per concorso involontario anomalo. “Ihanno sempre mentito, continuano a mentire e non si vogliono prendere le loro responsabilità”, avevano detto questa mattina Marina Conte e Valerio, i genitori di Marcoparlando fuori dalla ...

