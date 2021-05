Omicidio Vannini, i genitori di Marco: “Giustizia è fatta” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Finalmente Giustizia è fatta”. Lo hanno detto i genitori di Marco Vannini dopo la sentenza di condanna definitiva della Cassazione nei confronti della famiglia Ciontoli per l’Omicidio del 21enne ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. “Sono contento che finalmente è stata fatta Giustizia per Marco. Gli avevamo promesso un mazzo di fiori se fosse stata fatta Giustizia e domani è la prima cosa che farò” ha aggiunto il padre di Vannini, Valerio. La Corte di Cassazione ha oggi confermato la condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli (accusato di Omicidio volontario con dolo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) “Finalmente”. Lo hanno detto ididopo la sentenza di condanna definitiva della Cassazione nei confronti della famiglia Ciontoli per l’del 21enne ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. “Sono contento che finalmente è stataper. Gli avevamo promesso un mazzo di fiori se fosse statae domani è la prima cosa che farò” ha aggiunto il padre di, Valerio. La Corte di Cassazione ha oggi confermato la condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli (accusato divolontario con dolo ...

