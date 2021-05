Nvidia GeForce RTX 3080 Ti personalizzate compaiono su alcuni negozi ad un prezzo tra $ 1300 e $ 2200

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 3 maggio 2021) Altri rivenditori hanno elencato la scheda graficaRTXTi di prossima uscita in casa. L'ammiraglia basata su Ampere dovrebbe fare un debutto formale a metà maggio, ma i rivenditori stanno ora inserendo sui propri siti la scheda, dandoci un'idea delche possiamo aspettarci dalla scheda grafica. La MSIRTXTi Ventus 3X OC è stata pubblicata dal rivenditore polacco X-Kom, ma ora, i rivenditori con sede in Australia e Nuova Zelanda hanno elencato diversi modelli personalizzati Gigabyte e MSI RTXTi. Il rivenditore australiano ComputersPerth suggerisce cheRTXTi ha un NDA fino alla fine di maggio che è in linea con la data di lancio della scheda che dovrebbe essere il 26 maggio. Il ...