' Ndrangheta | estorsione | corruzione e voto scambio | 17 arresti

(Di lunedì 3 maggio 2021) E' in corso dalla prime ore di oggi un'operazione dei carabinieri nei comuni di Lamezia Terme, Nocera Terinese, Falerna e Conflenti, in provincia di Catanzaro, e nelle città di Aosta, Arezzo e Cosenza,...

... ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, scambio elettorale politico - mafioso, corruzione,, ...Associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico - mafioso, corruzione,, consumata e tentata, intestazione fittizia di beni, rivelazione di segreti d'ufficio e turbativa d'asta. Sono i reati contestati a vario titolo a 19 persone coinvolte nell'operazione '...19 persone sono coinvolte nell’operazione “Alibante” eseguita stamane dai Carabinieri nella provincia di Catanzaro e in particolare nei comuni di Lamezia Terme, Nocera Terinese, Falerna e Conflenti, o ...Associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, corruzione, estorsione, consumata e tentata, intestazione fittizia di beni, rivelaz ...