MotoGP test Jerez, Rossi: 'Giornata positiva, ma non m'illudo' (Di lunedì 3 maggio 2021) La Giornata di test post Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera non è stata negativa per Valentino Rossi , che dopo una gara assolutamente da dimenticare conclusa nelle retrovie, ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 3 maggio 2021) Ladipost Gran Premio di Spagna sul circuito dide la Frontera non è stata negativa per Valentino, che dopo una gara assolutamente da dimenticare conclusa nelle retrovie, ...

SkySportMotoGP : Quartararo e i problemi al braccio destro: 'Torno a Le Mans, più forte di prima'. Le news #SkyMotori #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : ?? In Spagna #MotoGP in pista per i #JerezTest ???? Tutti gli aggiornamenti #SkyMotori #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : Bagnaia: 'Stiamo trovando la costanza giusta. Il titolo? È presto per pensarci' #SkyMotori #SkyMotoGP - P300it : MotoGP | Test IRTA Jerez 2021, sintesi della singola giornata ? di Alyoska Costantino ?? - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2021 #SpanishGP #JerezGP #IrtaTest #TestIrta #TestJerez #Jereztest @ValeYellow46 ha aggiunto: 'Oggi mi… -