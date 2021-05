MotoGP, Jack Miller: “Abbiamo testato diverse impostazioni di setup. Non vedo l’ora di tornare nuovamente in pista” (Di lunedì 3 maggio 2021) Jack Miller è tornato oggi in pista per i test riservati alla classe MotoGP a Jerez de la Frontera (Spagna). Il pilota della Ducati ha parlato, come riporta la Gazzetta dello sport, delle sue sensazioni in pista con l’obiettivo di migliorare le prestazioni della sua moto. “Dopo la gara, con la pista molto gommata, le condizioni sono sempre favorevoli per disputare una giornata di test e anche il meteo oggi ci ha permesso di lavorare bene. Ci siamo concentrati su alcuni aspetti sui quali normalmente non Abbiamo il tempo di lavorare durante il fine settimana, Abbiamo ripetuto delle prove e testato diverse impostazioni di setup per capire quali effettivamente funzionino meglio“. L’alfiere ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021)è tornato oggi inper i test riservati alla classea Jerez de la Frontera (Spagna). Il pilota della Ducati ha parlato, come riporta la Gazzetta dello sport, delle sue sensazioni incon l’obiettivo di migliorare le prestazioni della sua moto. “Dopo la gara, con lamolto gommata, le condizioni sono sempre favorevoli per disputare una giornata di test e anche il meteo oggi ci ha permesso di lavorare bene. Ci siamo concentrati su alcuni aspetti sui quali normalmente nonil tempo di lavorare durante il fine settimana,ripetuto delle prove ediper capire quali effettivamente funzionino meglio“. L’alfiere ...

