Mini Challenge 2021 | spettacolo in pista nelle gare inaugurali a Monza

MINI_Italia : La decima edizione del #MINIChallenge regala spettacolo già dalla prima tappa di Monza in un weekend caratterizzato… - ABMnewscom : A Monza vittorie per Bagnasco e Mercatali nel primo appuntamento della decima stagione del MINI Challenge… - quibresciait : Monza, Andrea Palazzo (Squadra corse Angelo Caffi) sul podio nel Mini Challenge - Concluso il primo Aci Racing week… - Speedliveit : MINI Challenge – Squadra Corse Angelo Caffi subito protagonista a Monza - search4gable : @nouisrespct Novo challenge: imita sua foto mini tori e posta aq -

Ultime Notizie dalla rete : Mini Challenge

La Gazzetta dello Sport

Pioggia, sole e tanto spettacolo in pista: non è mancato nulla nel primo weekend di gara della decima edizione del, andato in scena sabato e domenica a Monza. Nel Tempio della Velocità è stato Ugo Bagnasco a imporsi nella prima prova della stagione per la categoria Pro, disputata sotto l'acqua. In ...Doppietta in classe Pro dell'AC Racing Technology nella prima gara del campionatoa Monza. Ugo Bagnasco è il vincitore infatti di gara - 1, seguito dal compagno di squadra Luca ...Pioggia, sole e tanto spettacolo in pista: non è mancato nulla nel primo weekend di gara della decima edizione del MINI Challenge, andato in scena sabato e domenica a Monza. Nel Tempio della Velocità ...Concluso il primo Aci Racing weekend 2021 all’autodromo nazionale di Monza nel fine settimana dal 30 aprile al 2 maggio. Con il primo podio di Andrea ...