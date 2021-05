Marco Vannini, Cassazione: confermate le condanne per i Ciontoli (Di lunedì 3 maggio 2021) Confermata la sentenza d’appello bis: per i Ciontoli si aprono le porte del carcere per l’omicidio di Marco Vannini Si aprono le porte del carcere per la famiglia Ciontoli: Antonio Ciontoli dovrà scontare 14 anni, mentre la moglie e figli 9 anni e 4 mesi. I Ciontoli in serata si costituiranno in carcere. La Corte di Cassazione ha infatti confermato le condanne per genitori e figli colpevoli del delitto di Marco Vannini, avvenuto a maggio del 2015. La decisione è arrivata dopo 4 ore di camera di consiglio, il rigetto dei ricorsi degli imputati è stato accolto da urla di gioia dai parenti e dai conoscenti presenti fuori d’aula e accolta con un applauso. Commossi i genitori di Marco dopo la sentenza che ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Confermata la sentenza d’appello bis: per isi aprono le porte del carcere per l’omicidio diSi aprono le porte del carcere per la famiglia: Antoniodovrà scontare 14 anni, mentre la moglie e figli 9 anni e 4 mesi. Iin serata si costituiranno in carcere. La Corte diha infatti confermato leper genitori e figli colpevoli del delitto di, avvenuto a maggio del 2015. La decisione è arrivata dopo 4 ore di camera di consiglio, il rigetto dei ricorsi degli imputati è stato accolto da urla di gioia dai parenti e dai conoscenti presenti fuori d’aula e accolta con un applauso. Commossi i genitori didopo la sentenza che ...

ale_dibattista : I genitori di Marco Vannini hanno combattuto come leoni per arrivare alla verità sulla morte del loro figlio. L'han… - matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - matteosalvinimi : ??Il mio abbraccio di vicinanza alla famiglia #Vannini, soddisfazione perché oggi è stata fatta giustizia per Marco. - blusewillis1 : Omicidio Marco Vannini, la Cassazione conferma le condanne per i Ciontoli - ValentinaVeltro : RT @chilhavistorai3: +++Marco Vannini: Confermate le condanne dell’appello bis, la nuova sentenza della Cassazione. “Nessuno ha vinto, noi… -