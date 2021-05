Lorella Boccia torna in tv con Iva Zanicchi e Mara Maionchi: i dettagli sul nuovo programma (Di lunedì 3 maggio 2021) Arriva un po’ a sorpresa un annuncio da parte di Lorella Boccia, che a Verissimo ha dichiarato di essere pronta a tornare in tv con un nuovo programma, nel quale sono coinvolte anche Mara Maionchi e Iva Zanicchi. Si chiamerà Venus Club e andrà in onda già da questa settimana… ma cosa succederà mai negli studi dell’ex ballerina di Amici? LEGGI ANCHE: — LOL chi ride è fuori, quando ci sarà una seconda stagione con Fedez e Mara Maionchi? Lorella Boccia torna in televisione con un nuovo programma tutto al femminile: si chiama Venus Club e andrà in onda su Italia 1 a partire dal 6 maggio. Photo Credits: Ufficio Stampa Dario ... Leggi su funweek (Di lunedì 3 maggio 2021) Arriva un po’ a sorpresa un annuncio da parte di, che a Verissimo ha dichiarato di essere pronta are in tv con un, nel quale sono coinvolte anchee Iva. Si chiamerà Venus Club e andrà in onda già da questa settimana… ma cosa succederà mai negli studi dell’ex ballerina di Amici? LEGGI ANCHE: — LOL chi ride è fuori, quando ci sarà una seconda stagione con Fedez ein televisione con untutto al femminile: si chiama Venus Club e andrà in onda su Italia 1 a partire dal 6 maggio. Photo Credits: Ufficio Stampa Dario ...

