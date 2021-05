Internazionali d’Italia | come funzionano i Tornei di Selezione e chi partecipa Il regolamento

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 maggio 2021) Cambia il tradizionale format delle prequalificazioni deglidi tennis 2021, sostituite daidi, che si terranno da oggi, lunedì 3, a mercoledì 5 maggio tra Tirrenia e Formia: in palio tre wild card per il tabellone cadetto di singolare maschile e due inviti per quello delle qualificazioni femminili. A Tirrenia oggi scatta il torneo maschile, domani a Formia partirà quello femminile: dodici i giocatori in campo nel tabellone maschile, otto le giocatrici in quello femminile, per un totale di venti atleti in gara per i cinque posti a disposizione, tutti scelti su indicazione del Settore Tecnico della FIT. Nel torneo maschile le prime quattro teste di serie usufruiranno oggi di un bye al primo turno, entrando in scena domani nei quarti: i due vincitori delle semifinali di mercoledì ...