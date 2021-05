Il gigantesco coltellino svizzero da 73 elementi

Leggi su wired

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Foto: Victorinox)È difficile definirlo ancora come semplicemultiuso perché il nuovo Swiss Champ Xxl di Victorinox è a tutti gli effetti un mini banco attrezzi tascabile per appassionati di fai da te casalingo oltre che un formidabile nécessaire per la vita outdoor. Sono ben 73 glia disposizione dalle classiche lame e seghe fino a un cacciavite con punte intercambiabili, luce led e persino l’attrezzo per squamare il pesce. C’è anche l’immancabile stuzzicadenti. Anzi, è persino elencato al primo posto della lunga lista degli strumenti che si possono trovare sui coltellini svizzeri standard come apriscatole e apribottiglie, forbici e cavatappi, lame per metalli, seghetti per legno o ancora pinzette, spillo e lama per le unghie. Ma addentrandosi tra le opzioni ci sono anche tante piccole sorprese come una penna a sfera ...