Il Covid porta via una giovane mamma, Patrizia muore a 48 anni: lascia 3 figli (Di lunedì 3 maggio 2021) Il virus continua ad essere aggressivo e purtroppo continua ancora ad uccidere. Nelle scorse ore ha perso la vita Patrizia Martignano, giovane mamma di 48 anni con tre figli, residente a Matina, in provincia di Lecce. Addio alla giovane mamma Patrizia ha contratto il virus ed era ricoverata da settimane al Dea di Lecce.

