Hamilton torna padrone Leclerc recita il mea culpa

(Di lunedì 3 maggio 2021) di Leo Turrini Nice che dice? Nice inteso come Nietzsche e la sua filosofica teoria sull'eterno ritorno del sempre uguale: cioè in Portogallo si rivede una Mercedes dominante, con la Red Bull alle ...

In Bahrain dovette restituire il primo a posto adper una questione di centimetri. Sabato a Portimao gli è stato tolto il tempo nella caccia alla pole. Ieri, l'ennesima beffa. PIÙ FORTE. In ...FORMULA UNO Lewisha vinto il GP del Portogallo, terza prova, ein testa al mondiale. Sul circuito di Portimao, il campione del mondo inglese ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e il compagno ...di Leo Turrini Nice che dice? Nice inteso come Nietzsche e la sua filosofica teoria sull’eterno ritorno del sempre uguale: cioè in Portogallo si rivede una Mercedes dominante, con la Red Bull alle cor ...Il finlandese della Mercedes non è riuscito ad andare oltre la terza posizione finale, tra gomme poco performanti e qualche problema di affidabilità ...