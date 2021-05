Greta Scarano | «Mi piace pensare che l’amore si trasformi»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 3 maggio 2021) Scene da un matrimonio fallito, cronache di un (brutto) divorzio. Come in Kramer contro Kramer Anna (Greta Scarano) ed Enrico (Simone Liberati) si dilaniano. Si sono amati, molto moltissimo. E ora si odiano. La loro casa sul lago è diventata un incubo. Lei, aspetta che il figlio sia fuori per preparare le valigie. Lui, la supplica di rimanere almeno per la festa a sorpresa che le ha organizzato. L’ultimo atto. Da lì, è una guerra senza esclusione di colpi per l’affidamento del figlio (e non solo). Tra passato, recriminazioni e presente.