Giro d’Italia 2021 | le squadre Professional al via Novità Eolo-Kometa | Androni ‘ripescata’

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 maggio 2021) Le quattro formazioniinvitate al, che ricordiamo partirà sabato 8 maggio da Torino, sono più che mai pronte a farsi vedere e valere. Dall’Alpecin-Fenix invitata di diritto come miglior squadra europea nel 2020, alla neonata, passando per laGiocattoli-Sidermec (dopo la rinuncia della Vini Zabù), sino alla storica Bardiani-CSF-Faizanè, andiamo a scoprire nel dettaglio i roster delle piccole, ma grandi guerriere, che ritroveremo al via della Corsa Rosa. Al suo primo anno tra le, ladi Ivan Basso e Alberro Contador è pronta a buttarsi a capofitto nella magica avventura del...