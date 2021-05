Galli e la festa scudetto dell’Inter: “Se dovessero risalire i contagi…” (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono ore di grande festa per i tifosi dell’Inter dopo la conquista del diciannovesimo scudetto. Massimo Galli ha fatto il punto della situazione su quanto si è visto per le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono ore di grandeper i tifosidopo la conquista del diciannovesimo. Massimoha fatto il punto della situazione su quanto si è visto per le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Adnkronos : Festa Inter, Galli: 'Festeggiamenti #Duomo pericolosi, ma si è perso controllo ovunque'. - fanpage : “Incideranno le riaperture e le scuole, cose che muovono ogni giorno milioni di persone, non i 30mila che sono anda… - giannettimarco : RT @fanpage: “Incideranno le riaperture e le scuole, cose che muovono ogni giorno milioni di persone, non i 30mila che sono andati in piazz… - VinceMaielli : Galli: 'Se aumenteranno i contagi sarà per le riaperture, non per la festa scudetto dell'Inter' - Olivieri2Va : RT @orizzontescuola: Covid, Galli: “I contagi aumenteranno per le scuole e le riaperture non per la festa dei tifosi dell’Inter” https://t.… -