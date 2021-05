Festa scudetto Inter, Locatelli (Cts): “Non possiamo permetterci queste immagini, rispettiamo i morti” (Di lunedì 3 maggio 2021) Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, il dottor Franco Locatelli è Intervenuto a Sky sull’assembramento dei tifosi Interisti in Piazza Duomo a Milano per la vittoria dello scudetto dell’Inter: “Non possiamo assolutamente permetterci queste immagini, vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121mila morti che abbiamo avuto in Italia. I casi di Covid sono scesi a 148 ogni 100mila persone, ma la circolazione virale non può essere ancora sottovalutata. C’è un miglioramento ma non può esserci rilassamento rispetto ai nostri comportamenti”. Foto: Adkronos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, il dottor Francovenuto a Sky sull’assembramento dei tifosiisti in Piazza Duomo a Milano per la vittoria dellodell’: “Nonassolutamente, vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121milache abbiamo avuto in Italia. I casi di Covid sono scesi a 148 ogni 100mila persone, ma la circolazione virale non può essere ancora sottovalutata. C’è un miglioramento ma non può esserci rilassamento rispetto ai nostri comportamenti”. Foto: Adkronos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoMercatoWeb : ???? #Inter19 - Esplode la festa in Piazza Duomo a #Milano per lo scudetto interista - Corriere : Inter, la festa scudetto: trentamila tifosi assembrati in piazza Duomo, via mascherine e distanziamenti - repubblica : Festa scudetto Inter, preoccupazione per la 'variante nerazzurra': 'Rischio incremento contagi da coronavirus, anda… - zanni_zanst : @PAOLANURNBERG e' stato vergognoso a MIlano.... altro che festa scudetto!!!???? - Paolo24990399 : Nello spogliatoio dell’Inter è già festa scudetto: torna un vecchio coro... -