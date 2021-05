Festa Inter | critiche di Locatelli | Così non si onorano i morti

Inter : Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprime… - Inter : ?? | FESTA Mandateci le vostre immagini di festa: SIAMO CAMPIONI!!! #IMScudetto #IMInter #ForzaInter - Corriere : Inter, la festa scudetto: trentamila tifosi assembrati in piazza Duomo, via mascherine e distanziamenti - CarloCapelli : Dopo gli assembramenti dei tifosi interisti gli esperti si aspettano un aumento dei contagi - mgzk24 : RT @Corriere: ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» -

Ultime Notizie dalla rete : Festa Inter

...in piazza Duomo a festeggiare l'e, preso dalla felicità per la vittoria dello scudetto della sua squadra del cuore non ha pensato che postando la foto che lo ritraeva tra i tifosi in...A stigmatizzare i festeggiamenti per lo scudetto dell', che hanno coinvolto 30mila tifosi riunitisi in piazza Duomo, è Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ...Il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli, ha criticato la festa scudetto dei tifosi dell'Inter.Sugli assembramenti dei tifosi dell’Inter in piazza Duomo per la festa scudetto interviene il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. “Speriamo che situazioni di questo genere non abbiano ...