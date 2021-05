Elettromiografia: a cosa serve e come si esegue, spiegato in parole semplici. (Di lunedì 3 maggio 2021) Elettromiografia: a cosa serve e come si esegue, tutto quello che c’è da sapere su questo esame diagnostico spiegato in parole semplici. L’Elettromiografia è un esame diagnostico che si esegue presso ambulatori dedicatosi. Esso serve per eseguire indagini sul sistema nervoso periferico, esaminando attraverso l’uso di piccole scosse elettriche la conduzione nervosa e la risposta muscolare. Da chi e come viene eseguito questo esame? L’esame deve essere eseguito da un medico o da un tecnico specializzato in tale ambito e viene eseguito attraverso l’uso di un macchinario apposito chiamato elettromiografo. Lo specialista applicherà sul corpo vari elettrodi speciali, appartenenti a questo ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021): asi, tutto quello che c’è da sapere su questo esame diagnosticoin. L’è un esame diagnostico che sipresso ambulatori dedicatosi. Essoper eseguire indagini sul sistema nervoso periferico, esaminando attraverso l’uso di piccole scosse elettriche la conduzione nervosa e la risposta muscolare. Da chi eviene eseguito questo esame? L’esame deve essere eseguito da un medico o da un tecnico specializzato in tale ambito e viene eseguito attraverso l’uso di un macchinario apposito chiamato elettromiografo. Lo specialista applicherà sul corpo vari elettrodi speciali, appartenenti a questo ...

