Domenica In, Mara Venier spiazza Ambra Angiolini: “Ti sei lasciata con Allegri?”. Imbarazzo in diretta (Di lunedì 3 maggio 2021) “Dicono che ti sei lasciata con Massimiliano Allegri”. Senza fare tanti giri di parole, Mara Venier va dritta al punto con Ambra Angiolini. All’indomani del concertone del Primo Maggio, l’attrice è stata ospite dell’ultima puntata di Domenica In e, nel corso della lunga intervista, è arrivata la domanda a bruciapelo sulla sua vita privata. “Ti vedevo un po’ triste, ho pensato che forse…”, ha incalzato Mara Venier. Al che Ambra Angiolini ha smentito tutti i gossip sull’ex allenatore della Juventus: “Ma no, non è vero. Sono solo stanca”, ha detto visibilmente imbarazzata. Poi ha subito cambiato argomento: “Allora, che vuoi fare? Vuoi ballare?”. In molti però, hanno fatto notare sui social come, nel corso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) “Dicono che ti seicon Massimiliano”. Senza fare tanti giri di parole,va dritta al punto con. All’indomani del concertone del Primo Maggio, l’attrice è stata ospite dell’ultima puntata diIn e, nel corso della lunga intervista, è arrivata la domanda a bruciapelo sulla sua vita privata. “Ti vedevo un po’ triste, ho pensato che forse…”, ha incalzato. Al cheha smentito tutti i gossip sull’ex allenatore della Juventus: “Ma no, non è vero. Sono solo stanca”, ha detto visibilmente imbarazzata. Poi ha subito cambiato argomento: “Allora, che vuoi fare? Vuoi ballare?”. In molti però, hanno fatto notare sui social come, nel corso ...

FQMagazineit : Domenica In, Mara Venier spiazza Ambra Angiolini: “Ti sei lasciata con Allegri?”. Imbarazzo in diretta - teresacapitanio : Domenica In, gli auguri in diretta di Mara Venier: «Auguri al sottosegretario Sileri che è diventato papà» - zazoomblog : “Scusate non ce la faccio”. Domenica In Eva Grimaldi scoppia in lacrime: Mara Venier costretta a sospendere l’inter… - infoitcultura : Domenica In, gli ospiti di Mara Venier nella puntata del 2 maggio: scaletta e anticipazioni - viaggioneilibri : @Fedez che aveva promesso a Mara Venier di andare a domenica in, ma ricorda che è una trasmissione rai: -