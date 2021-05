Decreto sostegni bis, la bozza e tutte le novità in arrivo (Di lunedì 3 maggio 2021) Presto arriverà il Decreto sostegni bis, una nuova serie di misure destinate a Partite Iva, negozi, lavoratori e non solo. Secondo quanto riportato dalla bozza, infatti, il testo dovrebbe contenere 48 articoli con nuovi ristori, proroga sugli affitti dei negozi, slittamento della plastic tax, e altri aiuti anche per le famiglie in difficoltà a causa della pandemia. Vediamoli più nel dettaglio. Decreto sostegni bis, la bozza del testo Stando a quanto riportato dallAdnkronos che ha potuto visionare la bozza del nuovo Decreto sostegni bis, dovrebbero esserci 11,1 miliardi destinati ai nuovi ristori per le partite Iva, ma anche il posticipo dello sconto sugli affitti dei negozi fino al 31 maggio e della tassa sui rifiuti per tutto il ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Presto arriverà ilbis, una nuova serie di misure destinate a Partite Iva, negozi, lavoratori e non solo. Secondo quanto riportato dalla, infatti, il testo dovrebbe contenere 48 articoli con nuovi ristori, proroga sugli affitti dei negozi, slittamento della plastic tax, e altri aiuti anche per le famiglie in difficoltà a causa della pandemia. Vediamoli più nel dettaglio.bis, ladel testo Stando a quanto riportato dallAdnkronos che ha potuto visionare ladel nuovobis, dovrebbero esserci 11,1 miliardi destinati ai nuovi ristori per le partite Iva, ma anche il posticipo dello sconto sugli affitti dei negozi fino al 31 maggio e della tassa sui rifiuti per tutto il ...

