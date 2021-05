Covid: media, Delhi chiede l'intervento dell'esercito (Di lunedì 3 maggio 2021) Il governo di Delhi ha chiesto al ministro della Difesa indiana l'invio dell'esercito per realizzare e gestire nuove strutture sanitarie da 10 mila posti letto con l'ossigeno e mille in terapia ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Il governo diha chiesto al ministroa Difesa indiana l'invioper realizzare e gestire nuove strutture sanitarie da 10 mila posti letto con l'ossigeno e mille in terapia ...

Covid Italia, 5.948 nuovi casi (mai così pochi dal 13 ottobre) e 256 morti Si registrano altri 29 nuovi decessi - 21 uomini e 8 donne con un'età media di 75,3 anni - che portano il totale a 6.248. PIEMONTE - Scende sotto quota 200 il totale dei ricoverati Covid in terapia ...

Covid: Moratti, 'in Lombardia carceri sotto controllo, 60% vaccinati' Milano, 3 mag. (Adnkronos) – "I contagi sono sotto controllo nelle carceri lombarde grazie al monitoraggio e alla vaccinazione della polizia penitenziaria e dei detenuti per evitare l'insorgere di per ...

S. Teresa. Chiuso asilo nido comunale di via delle Colline, una persona positiva al covid S. TERESA – Ordinata la chiusura dell’asilo nido comunale “Montessori”. Nella struttura di via Fratelli Lo Schiavo è stata comunicata la positività di una persona al Covid-19 che ha portato il sindaco ...

