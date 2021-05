Covid, Coldiretti: “Restano chiusi oltre la metà di bar, ristoranti e agriturismo” (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – In seguito all’entrata in vigore della nuova mappa dei colori – che vede 5 regioni arancioni (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) e la Valle d’Aosta rossa – solo poco più di un italiano su cinque (circa il 22%, pari a 13 milioni di persone), è costretto ad affrontare ancora le restrizioni più rigide per il rischio Covid. Ma, nonostante questo, continua a restare chiusa più della metà dei servizi di ristorazione situati nelle zone a rischio o privi di spazi all’aperto con effetti sull’intera filiera con 1,1 milioni di tonnellate di cibi e di vini invenduti dall’inizio della pandemia. È quanto emerge da un’analisi realizzata dalla Coldiretti. Limitativo per tutti è anche il coprifuoco alle 22 poiché – precisa la Coldiretti – gli agriturismi sono situati nelle aree rurali e ci vuole maggior ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – In seguito all’entrata in vigore della nuova mappa dei colori – che vede 5 regioni arancioni (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) e la Valle d’Aosta rossa – solo poco più di un italiano su cinque (circa il 22%, pari a 13 milioni di persone), è costretto ad affrontare ancora le restrizioni più rigide per il rischio. Ma, nonostante questo, continua a restare chiusa più delladei servizi di ristorazione situati nelle zone a rischio o privi di spazi all’aperto con effetti sull’intera filiera con 1,1 milioni di tonnellate di cibi e di vini invenduti dall’inizio della pandemia. È quanto emerge da un’analisi realizzata dalla. Limitativo per tutti è anche il coprifuoco alle 22 poiché – precisa la– gli agriturismi sono situati nelle aree rurali e ci vuole maggior ...

