Bologna | Sabatini | “Saremo costretti a cedere dei giovanissimi per risanare i conti”

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 maggio 2021) “Anche noi deldei giocatori, molto forti, per, purtroppo tutti i bilanci delle squadre sono crollati a causa della pandemia. Un esempio dei giovani forti che abbiamo al, è Vignato. Ieri ha illuminato la partita, ho visto delle cose che mi hanno ristorato. Il calcio è anche bellezza, non solo risultati. Orsolini? Il Napoli non lo ha mai chiesto, quantomeno da quando sono in dirigenza”. Walterha illustrato la situazione economica e organizzativa del, squadra di cui è direttore sportivo, in correlazione alla crisi finanziaria relativa alla pandemia da Coronavirus. Il dirigente del club emiliano non ha nascosto la necessità di ...