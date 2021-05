Anche Vasco Rossi dalla parte di Fedez | “Buon servizio pubblico”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 3 maggio 2021)di: il Blasco si aggiunge ai numerosi cantanti italiani che sostengono il rapper condividendo il suo intervento sul palco del concerto del Primo Maggio di Roma che sta facendo tanto discutere in queste ore. Non solo per il contenuto maper la reazione della Rai, che ha negato di aver provato a censurarenelle ore presenti l’evento, spiegando il suo punto di vista. Mentre il Codacons ha annunciato azioni contro la TV Stato e contro il rapper, tanti sono i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che hanno espresso il proprio sostegno a. Tra i tantissimi commenti sul profilo Instagram dell’artista e tra coloro che hanno condiviso sui social il video dell’intervento ...