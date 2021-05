"Accerchiato l'arbitro...". Ecco cos'è successo in campo (Di lunedì 3 maggio 2021) Dura accusa del dirigente dell'Udinese Marino all'arbitro Chiffi: "C'è stato condizionamento da parte dei giocatori della Juve, sono cose che appartengono a un calcio di altre epoche e non va bene. Ci sono stato e lo biasimavo allora come adesso" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 maggio 2021) Dura accusa del dirigente dell'Udinese Marino all'Chiffi: "C'è stato condizionamento da parte dei giocatori della Juve, sono cose che appartengono a un calcio di altre epoche e non va bene. Ci sono stato e lo biasimavo allora come adesso"

infoitsport : 'I giocatori della Juve hanno accerchiato e condizionato l'arbitro'. Ecco cos'è successo a Udine - EnzaToro53 : @murogranata Visto in diretta prima ancora che ne parlasse Marino. Scena imbarazzante! L'arbitro , accerchiato da c… - Juventina962 : @umberto_1992 @andagn Dice che gli juventini hanno accerchiato l'arbitro,e quindi nel secondo tempo il biondino ha… - AlanPride : @battitomilan7 A fine primo tempo arbitro accerchiato dai calciatori. Poi anche i dirigenti. Storia vecchia, ci mandano Pasqua o Valeri? - Alemilanista86 : @93Carmine @sportface2016 Avete accerchiato un arbitro per un minuto di recupero non dato giocatori allenatore prep… -