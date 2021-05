Udinese-Juventus 1-2 | Ronaldo salva i bianconeri

(Di domenica 2 maggio 2021)1-2 Termina con la vittoria deiil primo dei tre posticipi della trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. Al vantaggio friulinano con Molina, ha fatto seguito la doppietta diche consente aidi agganciare Atalanta e Milan al secondo posto. Quali scelte hanno fatto i due tecnici? Gotti conferma in blocco la squadra che ha vinto ad Udine, ad eccezione dello squalificato Musso, sostituto da suffet in porta. La difesa è completata da Becao, Bonifazi e Nuytinck, mentre a centrocampo ci sono Molina, De Paul, Walace, Arslan e Stryger Larsen. In avanti, Pereyra e Osaka. Pirlo risponde con il 4-4-2 dove davanti a Szczney, ci sono Danilo a destra, Bonucci e De Light al centro, Alex Sandro a sinistra. A centrocampo, la coppia è ...

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv:… - juventusfc : Recap ?? le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #UdineseJuve ?? - juventusfc : Qualche dato sui nostri prossimi avversari! ?? ?? ?? @Udinese_1896! ?? - _ccaroll_ : RT @juvefcdotcom: IT’S OVER!!! FT: Udinese 1-2 JUVENTUS FINO ALLA FINE!!!! - KerabatKotakJbi : RT @Juvenesia: FT: Udinese 1-2 Juventus ( Cristiano Ronaldo ????) FINO ALLA FINE FORZA JUVENTUS ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Juventus

1 - 2 LIVE 10' Molina (U), 83' su rig. e 89' Ronaldo (J)(3 - 5 - 1 - 1): Scuffet; Becao, Bonifazi (84' Samir), Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan (72' Forestieri), ...Formazioni ufficiali(3 - 5 - 1 - 1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti(4 - 4 - 2): ...Udinese-Juventus 1-2: voti, highlights e tabellino. La squadra di Pirlo soffre per più di 80 minuti ma un regalo di De Paul cambia tutto ...Successo in rimonta per la Juventus che nella sfida delle 18 della 34a giornata di Serie A vince 2-1 alla Dacia Arena contro l’Udinese: padroni di casa avanti dopo 10’ grazie alla rete di Molina, ...