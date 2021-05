Tragico incidente sulla Nomentana, Elena non ce l’ha fatta. In tantissimi erano andati a donare il sangue (Di domenica 2 maggio 2021) Avevano chiesto di donare il sangue, i genitori di Elena B., la 18enne investita a tutta velocità da un’auto mentre stava attraversando in via Nomentana, all’altezza dell’incrocio con via di Sant’Agnese. La ragazzina era stata portata in ospedale in condizioni disperate. Oggi il Tragico annuncio, Elena non ce l’ha fatta. Leggi anche: Tragico incidente sulla Nomentana, investita 18enne: è gravissima. La famiglia: ‘Serve sangue AB’ L’incidente L’investimento che si è portato via Elena a soli 18 anni è avvenuto nella serata di giovedì, 29 aprile intorno alle 21:15. La ragazza era una studentessa del Liceo Giulio Cesare, ed è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) Avevano chiesto diil, i genitori diB., la 18enne investita a tutta velocità da un’auto mentre stava attraversando in via, all’altezza dell’incrocio con via di Sant’Agnese. La ragazzina era stata portata in ospedale in condizioni disperate. Oggi ilannuncio,non ce. Leggi anche:, investita 18enne: è gravissima. La famiglia: ‘ServeAB’ L’L’investimento che si è portato viaa soli 18 anni è avvenuto nella serata di giovedì, 29 aprile intorno alle 21:15. La ragazza era una studentessa del Liceo Giulio Cesare, ed è stata ...

