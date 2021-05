"Ti sei lasciata con Allegri?". Ambra Angiolini, la domanda più imbarazzante: confidenze in diretta Rai (Di domenica 2 maggio 2021) “Dicono che ti sei lasciata con Massimiliano Allegri”. Mara Venier non poteva certo evitare la questione con Ambra Angiolini, che è stata ospite di Domenica In dopo aver condotto la diretta di Rai3 del concertone del Primo Maggio. Durante il quale la regia ha catturato degli sguardi di complicità tra la Angiolini e Francesco Renga, suo ex storico. “Ti vedevo un po' triste, ho pensato che forse…”, ha incalzato la padrona di casa di Rai1. A quel punto l'attrice ha smentito il gossip sull'ex allenatore della Juventus, che è in attesa di tornare in panchina: “Ma no, non è vero. Sono solo stanca”. E poi ha subito cambiato argomento: “Allora, che vuoi fare? Vuoi ballare?”. Gli sguardi, le gaffe e i sorrisi di Ambra e Renga avevano insospettito i fan dei due, ma a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) “Dicono che ti seicon Massimiliano”. Mara Venier non poteva certo evitare la questione con, che è stata ospite di Domenica In dopo aver condotto ladi Rai3 del concertone del Primo Maggio. Durante il quale la regia ha catturato degli sguardi di complicità tra lae Francesco Renga, suo ex storico. “Ti vedevo un po' triste, ho pensato che forse…”, ha incalzato la padrona di casa di Rai1. A quel punto l'attrice ha smentito il gossip sull'ex allenatore della Juventus, che è in attesa di tornare in panchina: “Ma no, non è vero. Sono solo stanca”. E poi ha subito cambiato argomento: “Allora, che vuoi fare? Vuoi ballare?”. Gli sguardi, le gaffe e i sorrisi die Renga avevano insospettito i fan dei due, ma a ...

