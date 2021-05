Serie A, Lazio-Genoa streaming: dove vedere la gara in diretta (Di domenica 2 maggio 2021) Lazio Genoa streaming è il lunch match della 34esima giornata di Serie A ed è fondamentale per i destini di entrambe le squadre. I biancocelesti, reduci dalla vittoria contro il Milan, si sono rilanciati nella lotta per un posto nella prossima Champions League e vogliono lottare per l’obiettivo fino alla fine. La squadra di Inzaghi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 2 maggio 2021)è il lunch match della 34esima giornata diA ed è fondamentale per i destini di entrambe le squadre. I biancocelesti, reduci dalla vittoria contro il Milan, si sono rilanciati nella lotta per un posto nella prossima Champions League e vogliono lottare per l’obiettivo fino alla fine. La squadra di Inzaghi L'articolo

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A LAZIO-TORINO RECUPERATA IL PROSSIMO 18 MAGGIO Decisione presa dal Consiglio di Lega #SkySport… - OptaPaolo : 3 - Per la terza volta nella sua storia in Serie A, la Lazio ha vinto 10 partite interne consecutive, dopo il 1937… - CorSport : #LazioToro slitta a fine campionato: malumori in #Lega ?? - SerieA_TR : ???? Serie A'da Pazar menüsü ?? #SuperSunday ?? 13.30 | Lazio ??Genoa ?? 16.00 | Napoli ??Cagliari ?? 16.00 | Sassuolo… - Mediagol : #Lazio-#Genoa, LIVE #SerieA 02/05/2021: segui la diretta -