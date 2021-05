Samp-Roma 2-0 | giallorossi ancora k o

(Di domenica 2 maggio 2021) (Adnkronos) – Ladoria batte laper 2-0 nel posticipo della 34esima giornata della Serie A. I blucerchiati sbloccano il risultato in chiusura di primo tempo, complice un disimpegno errato del portiere giallorosso Fuzato. Thorsby serve Silva che non sbaglia: 1-0. Il rinnovo arriva al 66? con Jankto, che fa centro con un preciso diagonale. Lapotrebbe riaprire il match al 70?, ma Dzeko si fa parare il rigore da Audero. Lasale a 45 punti e chiude in scioltezza la stagione. La, ferma a 55 e ormai senza reali obiettivi dopo il pesante k.o. nella semifinale d’andata di Europa League, rischia di perdere il settimo posto: il Sassuolo è a 2 lunghezze. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Alla Roma serve parecchio, è l'unico a salvarsi. Smalling 5 : tante incertezze e altrettante ... Ibanez 6 : neppure il tempo di trovare la posizione in campo, che la Samp ha già segnato. Poi ha vita ...