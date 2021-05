Roma, lotta allo spaccio: in manette 14 pusher. Sequestrati 2,4kg di droga e 5880€ in contanti (Di domenica 2 maggio 2021) Gli agenti della Polizia di Stato di Roma, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato 14 persone. San giovanni: arrestata pusher 53enne In particolare gli uomini del VII Distretto San Giovanni hanno tratto in arresto una 53enne per detenzione ai fini di spaccio. Al termine di un’attività investigativa che aveva fatto nutrire forti sospetti sul fatto che la stessa potesse detenere droga presso la propria abitazione, la donna è stata rintracciata in strada ed è stata sottoposta ad un controllo. I poliziotti hanno proceduto successivamente alla perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire 144 grammi di cocaina, 2200,00 euro in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. San ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) Gli agenti della Polizia di Stato di, durante un servizio di contrastodi sostanze stupefacenti, hanno arrestato 14 persone. San giovanni: arrestata53enne In particolare gli uomini del VII Distretto San Giovanni hanno tratto in arresto una 53enne per detenzione ai fini di. Al termine di un’attività investigativa che aveva fatto nutrire forti sospetti sul fatto che la stessa potesse detenerepresso la propria abitazione, la donna è stata rintracciata in strada ed è stata sottoposta ad un controllo. I poliziotti hanno proceduto successivamente alla perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire 144 grammi di cocaina, 2200,00 euro in, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. San ...

