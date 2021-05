Quattro astronauti sono tornati dalla Stazione Spaziale Internazionale con il primo ammaraggio in notturna per la NASA dal 1968 (Di domenica 2 maggio 2021) Quattro astronauti sono regolarmente rientrati sulla Terra, dopo avere trascorso circa sei mesi in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il loro ritorno è avvenuto a bordo della capsula Crew Dragon dell’azienda Spaziale privata SpaceX, che gestisce i trasferimenti sulla Leggi su ilpost (Di domenica 2 maggio 2021)regolarmente rientrati sulla Terra, dopo avere trascorso circa sei mesi in orbita sulla(ISS). Il loro ritorno è avvenuto a bordo della capsula Crew Dragon dell’aziendaprivata SpaceX, che gestisce i trasferimenti sulla

