Papa Francesco: “Una maratona di preghiera per implorare la fine della pandemia” (Di domenica 2 maggio 2021) L’Angelus di Papa Francesco di domenica 2 maggio: “E’ iniziata la maratona di preghiera per implorare la fine della malattia”. CITTA’ DEL VATICANO – Nell’Angelus di domenica 2 maggio Papa Francesco ha dato il via alla maratona di preghiera per implorare la fine della pandemia. “La prima tappa – ha detto il Pontefice – è stata nella Basilica di San Pietro e nei prossimi toccheremo i più importanti Santuari mariani “. “In questo contesto c’è un’iniziativa che mi sta molto a cuore: quella della Chiesa birmana, che invita a pregare per la pace riservando per il Myanmar un’Ave Maria del Rosario quotidiano. Ognuno di ... Leggi su newsmondo (Di domenica 2 maggio 2021) L’Angelus didi domenica 2 maggio: “E’ iniziata ladiperlamalattia”. CITTA’ DEL VATICANO – Nell’Angelus di domenica 2 maggioha dato il via alladiperla. “La prima tappa – ha detto il Pontefice – è stata nella Basilica di San Pietro e nei prossimi toccheremo i più importanti Santuari mariani “. “In questo contesto c’è un’iniziativa che mi sta molto a cuore: quellaChiesa birmana, che invita a pregare per la pace riservando per il Myanmar un’Ave Maria del Rosario quotidiano. Ognuno di ...

vaticannews_it : #1maggio #PapaFrancesco #Madagascar La benedizione del Papa per una nuova cattedrale nell'isola africana, costruita… - ASmerilli : ?? “I segnali di ripresa ci sono: è importante la direzione che prendiamo. Papa Francesco ci ha detto che non si pos… - vaticannews_it : #1maggio #PapaFrancesco recita il Rosario in San Pietro insieme ai fedeli per chiedere alla Vergine Maria la fine d… - SantiSpave : RT @Pontifex_it: Gesù consola i pastori, perché Lui è il Buon Pastore. Se sarete vicini al Signore, al vescovo, fra voi, e al popolo di Dio… - Natale56798026 : @Pontifex_it Grazie Papa Francesco l'unico grande che guarda oltre il cortile. -