Napoli, il sangue di San Gennaro non si è sciolto: accade per la seconda volta (Di domenica 2 maggio 2021) Napoli, il sangue di San Gennaro non si è sciolto: non è avvenuto il miracolo, oggi 1 maggio. Oggi, 1 maggio, non si è sciolto il sangue di San Gennaro, il patrono di Napoli. La notizia è stata riportata alla fine della celebrazione, con l'annuncio che il sangue non si era sciolto, ed è rimasto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

fanpage : ??Ultim'ora. Anche questa volta il sangue di #sangennaro non si è sciolto. - MediasetTgcom24 : Napoli, non si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue non si scioglie #napoli - ciropellegrino : San Gennaro dice no. il sangue non si scioglie per ora #sangennaro #Napoli - LucailCasa : Il sangue di San Gennaro non si è sciolto dopo la messa nel duomo di Napoli. E’ la seconda volta di seguito… - ZiaCandida : RT @Signorasinasce: Il #sangue di #SanGennaro non si è sciolto. Niente #miracolo alla messa nel Duomo di #Napoli -