Napoli | assalto Champions con Osimhen e Lozano

(Di domenica 2 maggio 2021) Ilsi prepara al rush finale di campionato e oggi affronta il Cagliari che ha bisogno di punti salvezza, confermatoin attacco Torna in campo ilche alle 15 affronta al Maradona il Cagliari e vuole mettere pressione nella corsaalla Juventus che giocherà alle 18 a Udine. Come riporta l’edizione online de Il Mattino Gattuso ha tante alternative in attacco. Ma le idee del mister delsono abbastanza chiare:dovrebbe partire ancora dal primo minuto, è in vantaggio su Mertens. Così comeche nelle ultime uscite era entrato solamente a gara in corsa, oltre a loro due nel reparto offensivo gli intoccabili Insigne e Zielinski. L'articolo proviene da Calcio News 24.

zazoomblog : Kaio Jorge al Napoli: Giuntoli pronto all’assalto decisivo ecco i tempi - #Jorge #Napoli: #Giuntoli #pronto - napolipiucom : Kaio Jorge al Napoli: Giuntoli pronto all'assalto decisivo, ecco i tempi - GiuseppePepe10 : RT @MegaleHellas: Napoli: 25 aprile, indipendentisti all'assalto della statua di Garibaldi - scalasalva : RT @MegaleHellas: Napoli: 25 aprile, indipendentisti all'assalto della statua di Garibaldi - diVirgilioA : RT @MegaleHellas: Napoli: 25 aprile, indipendentisti all'assalto della statua di Garibaldi -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli assalto

Calcio News 24

L'- I carabinieri del Ros, infatti, hanno arrestato i responsabili dell'attentato ... Nelle città - Folle ma non resse acome a Roma, nonostante il meteo non sia stato particolarmente ...L'- I carabinieri del Ros, infatti, hanno arrestato i responsabili dell'attentato ... Nelle città - Folle ma non resse acome a Roma, nonostante il meteo non sia stato particolarmente ...Il Napoli si prepara al rush finale di campionato e oggi affronta il Cagliari che ha bisogno di punti salvezza, confermato Osimhen in attacco Torna in campo il Napoli che alle 15 affronta al Maradona ...MERCATO LUN 4 LUGMilik, 47 goal in due anni. La presenza a Napoli di David Pantak non è casuale! MERCATO LUN 4 LUGIL MATTINO - Milik a Napoli con l'agente: parlerà anche con Sarri MERCATO LUN 4 LUGMED ...