MotoGP, cosa è successo a Fabio Quartararo? La causa del crollo a 11 giri dalla fine (Di domenica 2 maggio 2021) Fabio Quartararo stava dominando il GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP, quando all’improvviso è crollato a livello prestazionale e ha terminato la gara addirittura in 13ma posizione. Il francese era scattato dalla pole-position, ma lo spunto allo spegnimento dei semafori non era stato dei migliori ed era scivolato in quarta posizione. L’alfiere della Yamaha ufficiale è poi tornato in testa nel volgere di un paio di giri e ha iniziato a martellare una serie di giri stupefacenti, andando in fuga e mettendo alle corde tutti gli avversari. L’ex leader della classifica generale ha accumulato anche un secondo abbondante di vantaggio nei confronti di Jack Miller. All’improvviso, quando mancavano undici giri al termine della gara, Fabio ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021)stava dominando il GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale, quando all’improvviso è crollato a livello prestazionale e ha terminato la gara addirittura in 13ma posizione. Il francese era scattatopole-position, ma lo spunto allo spegnimento dei semafori non era stato dei migliori ed era scivolato in quarta posizione. L’alfiere della Yamaha ufficiale è poi tornato in testa nel volgere di un paio die ha iniziato a martellare una serie distupefacenti, andando in fuga e mettendo alle corde tutti gli avversari. L’ex leader della classifica generale ha accumulato anche un secondo abbondante di vantaggio nei confronti di Jack Miller. All’improvviso, quando mancavano undicial termine della gara,...

filippo46c : Ah, giusto per far capire cosa significa avere un esperto come @MarcoMelandri33 al commento. Appena visto Fabio to… - _MinutForMinut : RT @ecugenia: Se c'è una cosa che non capisco di chi commenta il motorsport qui sopra è il godere delle disgrazie altrui. Tifare ok, io ste… - GianluigiFuturo : Buongiorno ?? Cosa state aspettando ancora? ...date una moto ufficiale a MORBIDELLI !!!! @YamahaMotoGP @sepangracing @MotoGP - ecugenia : Se c'è una cosa che non capisco di chi commenta il motorsport qui sopra è il godere delle disgrazie altrui. Tifare… - dpope6583 : #ultimogiro #skymotogp @lorenzo99 ha detto che per aumentare la sicurezza in MotoGP @Michelin_Sport dovrebbe portar… -