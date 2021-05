Meteo, le previsioni di lunedì 3 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) lunedì 3 maggio la settimana si apre con una giornata in gran parte soleggiata al Nord e al Centro e qualche pioggia nel pomeriggio su Sicilia e Calabria. Temperature miti, con le massime comprese fra i 16 e i 21 gradi. Venti deboli, mari poco mossi (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 maggio 2021)la settimana si apre con una giornata in gran parte soleggiata al Nord e al Centro e qualche pioggia nel pomeriggio su Sicilia e Calabria. Temperature miti, con le massime comprese fra i 16 e i 21 gradi. Venti deboli, mari poco mossi (LE).

