"Le scuse di Salini non bastano". Lucia Annunziata, altro terremoto su Rai3: "Perché Fedez ha ragione" (Di domenica 2 maggio 2021) Lucia Annunziata ha assunto una posizione ferma e inequivocabile su quanto accaduto sul palco del concertone del Primo Maggio, dove Fedez ha denunciato le "mostruosità omofobe" della Lega e ribadito il suo sostegno al ddl Zan, che il partito di Matteo Salvini sta ostacolando in ogni modo consentito al Senato. Ma la polemica più travolgente riguarda proprio la Rai, sbugiardata da una telefonata pubblicata da Fedez in cui si sente la vicedirettrice di Rai3 e i suoi collaboratori chiedere al cantante di "adeguarsi al sistema", intimandogli di non fare nomi e cognomi sul palco del concertone. "Sono completamente d'accordo con quello che ha detto Fedez", ha esordito la Annunziata in apertura di Mezz'ora in più. "Penso che abbia il diritto di dire quello che vuole, come ..."

