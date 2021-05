Le pagelle di Lazio - Genoa 4 - 3 | Luis Alberto imprendibile | Correa non si ferma più

giuliocardone69 : ...le pagelle di un recital con solita ansia finale...?? #laziogenoa #cardopagelle #fabfour Lazio – Genoa, le Card… - soccmagazine : Lazio-Genoa 4-3, le pagelle dei biancocelesti: Correa una sicurezza, Immobile non sbaglia - Eurosport_IT : Correa ?? Immobile ?? Radovanovic ?? Le pagelle di #LazioGenoa ???? #SerieA - Solo_La_Lazio : ??? I voti di @giuliocardone69 ai biancocelesti ?? Che partita della coppia Ciro-Tucu e del Mago ?? Leggete qui le… - MartinaManta : ?? Lazio-Genoa 4-3, le pagelle dei biancocelesti: Correa una sicurezza, Immobile non sbaglia… -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Lazio

Quando lasoffre c'è sempre il suo piedone a dire di no. LAZZARI 6,5 Lotta come un leone soprattutto nel finl quando la paura inizia prendere il sopravvento su numerosi suoi compagni di squadra....crollare pesantemente sotto i colpi dellasalvo poi svegliarsi negli ultimi 15 minuti mettendo in difficoltà i biancocelesti. Ecco i voti dei rossoblu dopo la sfida dell' Olimpico . Le...A parte qualche amnesia nel finale (con thrilling da 4-1 a 4-3) la Lazio continua a volare e far paura alle prime della classifica, nella corsa Champions quando mancano 4 giornate ...La Lazio soffre sotto i colpi dell'assalto genoano, ma ne esce bene. Correa è il migliore tra i biancocelesti. Bene anche Immobile e Luis Alberto.