Lazio | Immobile aggancia Piola come marcatori all-time dei biancocelesti

(Di domenica 2 maggio 2021) Giornata indimenticabile per CirocheSilvioin vetta alla classificaall-della. Il napoletano, con il rigore messo a segno oggi contro il Genoa, ha siglato il gol 149 in maglia biancoceleste, raggiungendo il grande mito. Mito che potrà presto essere superato dall’attaccante partenopeo nelle prossima giornate. Classe 1990,è alladal 2016-17, dove ha raggiunto quasi sempre oltre i 20 gol a stagione, tranne nel 2018-19, quando ne mise a segno 15. Ma si rifece l’anno dopo con i 36 gol in campionato, che gli valsero il titolo di “Scarpa d’oro” europea e quello capocannonieri, eguagliando il record di Higuain. Foto: TwitterL'articolo proviene da ...

ROMA - Lacorre per la Champions, altra vittoria in casa, sono 11 di fila. Genoa battuto con i gol di Correa (doppietta),e Luis Alberto. E Manuel Lazzari, che va sempre forte sulla sua fascia, ......30 ha preso il via una partita inizialmente piuttosto equilibrata , con lacomunque ...=> Sempre il serbo infatti ha causato il rigore del 2 - 0 prontamente trasformato dal solito Ciro, ...Condividi questo articolo:Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – La Lazio si complica la vita nel finale di partita ma riesce a battere 4-3 il Genoa e a restare in piena corsa per un posto nella prossima Champi ...Correa (doppietta), Immobile e Luis Alberto lanciano Inzaghi, sempre in corsa per la qualificazione in Champions. Primo assist per il ...