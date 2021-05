Inter campione d’Italia | assembramenti e caos a Milano VIDEO

(Di domenica 2 maggio 2021) lL’ha aritmeticamente vinto lo scudetto. Ala folla dei tifosi si è riversata in strada, con poca considerazione per le misure anti-contagio.(Google Immagini)L’, con la certezza dei numeri e con quattro giornate di anticipo. I festeggiamenti sono stati incontenibili nella città di, avvolta dal risuonare dei cori e dei clacson, dalla coltre dei fumogeni, e adornata dagli emblemi nerazzurri. L’entusiasmo dei tifosi è più che comprensibile.-rompere il dominio incontrastato della Juventus in Serie A che durava da nove stagioni, è cosa sportivamente molto rilevante e da celebrare. Eppure, ci dovrebbe essere un limite anche ...

L'Inter è campione d'Italia. Lo è per la diciannovesima volta, lo è undici anni dopo l'ultimo tricolore. Un lungo digiuno interrotto, così come lungo è stato il dominio della Juventus, che si ferma a ... L'Inter ha aritmeticamente vinto lo scudetto. A Milano la folla dei tifosi si è riversata in strada, poca attenzione per le misure anti-covid.