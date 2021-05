Immortals Fenyx Rising Gli Dei Perduti Recensione | un ultimo battito d’ali

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 maggio 2021)chiude il cerchio dei DLC, aperto alla release questo inverno, con Gli Dei, di cui vi proponiamo la. A seguito di un ottima nuova IP che strizzava un occhio, o forse due, a The legend of Zelda: Breath of the Wild, i DLC rilasciati per il titolo non hanno fatto altro che impreziosire un gioco già completo in partenza. Che poi, è il concetto di “DLC”, giusto?Gli Dei, evoluzione graduale Piuttosto che lanciarsi in voli pindarici ed eccessive modificazioni alla struttura di base, i primi DLC del season pass hanno giocato sul sicuro. Una nuova divinità aderiva quasi perfettamente al gioco vanilla tanto come storia narrata quanto come ...