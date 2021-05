Genoa | Ballardini | «Siamo stati troppo timidi e abbiamo subito la pressione della Lazio»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 maggio 2021) Al termine del match di campionato tra, Davideha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni Finisce qui la sfida di campionato tra, valevole per la 34esima giornata di Serie A. Al termine dell’incontro, Davideha analizzato la partita ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE SULLA SCONFITTA – «Pesa tutto: il primo tempo, in cui potevamo essere più attenti e concedere meno allache pressava molto. Il non aver contenuto lail primo tempo ci pesa e poi pesa anche l’inizio del secondo tempo, dopo che l’avevamo riaperta, per fare bene la partita di lì in avanti. Il, però, ha mostrato di essere una squadra che se ...