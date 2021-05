Genoa | Ballardini | ' Lazio? Ce la siamo giocata fino all' ultimo'

(Di domenica 2 maggio 2021) ROMA - L'allenatore del, Davide, ai microfoni di Dazn , ha parlato della sconfitta per 4 - 3 rimediata dai suoi giocatori in casa della: "Nel primo tempo potevamo essere ...

ROMA - L'allenatore del, Davide, ai microfoni di Dazn , ha parlato della sconfitta per 4 - 3 rimediata dai suoi giocatori in casa della Lazio : "Nel primo tempo potevamo essere più attenti e compatti, ...'Ilha dimostrato anche oggi che è una squadra che se la gioca sempre fino alla fine. C'è una grandissima voglia di fare sempre bene ". Lo ha dichiarato il tecnico del, Davide, dopo la sconfitta contro la Lazio. " Pesa però tutto il primo tempo, in cui potevamo essere più attenti e concedere di meno. La Lazio sta bene " ha spiegato l'allenatore dei ...LAZIO GENOA INTERVISTA – Si è conclusa sul risultato di 4-3 la gara tra Lazio e Genoa. Sconfitta pesante per la squadra ligure, che ora deve fare i conti con una posizione in classifica che ancora non ...Al termine del match tra Lazio e Genoa, il tecnico dei rossoblù Davide Ballardini è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Nel primo tempo potevamo essere piu compatti contro ...