Fasano | investito sulla statale | morto 22enne All' alba

Leggi su noinotizie

(Di domenica 2 maggio 2021) Tre giorni dopo il terribile schianto con il decesso di due anziani, altro incidente mortalestrada16 nel territorio di. Non lontano dallo svincolo per Locorotondo, per cause da dettagliare, un furgone haunfasanese che èsul colpo. Avvenuto all’, sul posto la polizia stradale. L'articolo All' proviene da Noi Notizie..